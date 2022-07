Al via Apolide, il festival tra natura e musica, si parte con i Subsonica

Subsonica, Cosmo, Venerus e Calibro 35 sono solo alcuni dei 250 artisti impegnati questo weekend ad Apolide Festival. Grandi nomi della scena musicale italiana, d ma anche volti emergenti come Epoque, Catu Diosis from Nyege Nyege, LNDFK, Meskerem Mees, Hôy La, Ceri, Pufuleti, Emma Nolde e Go Dugong.

Musica ma non solo. Ad Apolide Festival ci sono anche performance teatrali e di circo contemporaneo, nonché gli incontri del salotto di Ava, uno spazio inclusivo nel quale la drag queen AVA HANGAR, semifinalista della prima edizione di Drag Race Italia, dialogherà con gli ospiti del festival.

Nell'area naturalistica di Vialfré ci sono speciali workshop creativi (pirografia e stampa in 3d e fibre naturali,creazione di cartoline e di sketchbooks), una Sport Arena dove praticare le attività più disparate, dall’aikido all’ecoskate e poi un’area i per i più piccoli con laboratori di maschere di cartone, yoga e danze, tutto a misura di bambino.

Il programma completo sul sito di Apolide.