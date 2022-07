Alessandria Pride, vacilla maxischermo, due contusi

Un'improvvisa folata di vento ha fatto vacillare il maxischermo installato sul palco in piazza Santa Maria di Castello ad Alessandria per il concerto che stasera, avrebbe fatto da prequel all'Alessandria Pride di sabato. La ricostruzione, fornita da Stefania Cartasegna di Tessere le Identità, una delle associazioni organizzatrici, ha visto lo schermo cadere sulle impalcature che sostengono le luci che, a loro volta, sono crollate sul palco.

Due le persone rimaste contuse, come riferito dai sanitari, classificate in codice verde, di cui una sola trasportata in ospedale. Presente anche Dado Bargioni, noto musicista alessandrino. Erano in corso le prove degli artisti di Ohi-Meme, etichetta discografica. Concerto annullato, confermato invece il programma di domani.