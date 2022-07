Alla Mostra Nazionale della Toma a bordo dell'antica Corriera

La Toma di Lanzo in mostra ad Usseglio. Assieme ai formaggi d’alpeggio. C'è tempo ancora fino a domenica. Intanto sono stati 16.000 i visitatori tra gli stand di eccellenze regionali e italiane tra enogastronomia e artigianato, nell'’alta Valle di Viù.

È stata un successo anche la Corriera della Toma partita da Porta Susa alle 8,30. Dopo aver registrato il “tutto esaurito” domenica 10, anche il 17 luglio tornerà a collegare Torino e Usseglio per promuovere un modo diverso di vivere la gita fuori porta: un modo che, del resto, chi ha almeno una sessantina d’anni ricorda bene. Perché, sino alla fine degli anni ‘90, i pullman dei gitanti domenicali erano una presenza costante sulle strade di montagna, nei mesi invernali come in quelli estivi.

Per poter viaggiare sulla Corriera della Toma domenica 17 luglio si può contattare l’ufficio di Ivrea di Turismo Torino e provincia, all’indirizzo e-mail info.ivrea@turismotorino.org o al numero telefonico 0125-618131.