Allarme fori ai serbatoi per rubare il carburante e furti di marmitte

Un foro con la punta di un trapano al serbatoio dell' auto per accaparrarsi il carburante oppure il furto delle marmitte per estrarre i pochi grammi di metalli preziosi al loro interno. Ormai i ricambi presso i demolitori sono introvabili

Giuseppe Vicino da 40 anni lavora come demolitore di auto nel Torinese e dice che mai era successo un fenomeno di questa portata. Prese di mira le auto alte, ma anche le ibride per il furto dei catalizzatori.

I metalli che si possono estrarre da questi pezzi valgono diverse centinaia di euro al grammo. Si tratta di rodio, platino e palladio, quest'ultimo importato interamente da Ucraina, Russia e Bielorussia.

Per cautelarsi Federconsumatori invita a assicurare il proprio veicolo per furto parziale e non solo per furto.

