All'ITS di Biella oltre il 90% degli allievi trova lavoro

Si progettano tessuti e modelli col computer e poi si va in laboratorio a realizzarli concretamente con le macchine. Due anni di studi alla fine dei quali più di nove studenti su dieci trovano lavoro entro un anno dalla fine degli studi. Sono i risultati dell'ITS di Biella dedicato a tessile, abbigliamento e moda (TAM), una scuola post diploma che ogni anno viene completata da 100 allievi. Attiva dal 2011, è diventata un calamita di giovani talenti. Due terzi degli studenti vengono infatti da fuori piemonte e poi scelgono di restare qui nel biellese a lavorare. Adesso aprirà anche una nuova filiale a Valenza, che sarà dedicata all'oreficeria.

Gli ITS in piemonte sono sette e coprono varie specializzazioni. Sono completamente gratuiti e c'è una selezione per entrare. Al momento sono frequentati da 2400 allievi ma il numero è destinato ad aumentare. Il 12 luglio infatti è passata in via definitiva in parlamento una riforma, che sblocca un miliardo e mezzo di investimenti, destinati a finanziare la costruzione di nuove strutture, con l'obiettivo di passare dagli attuali 20mila studenti in tutta Italia a 40mila. Tra le novità, anche la possibilità di passare dagli ITS all'università e viceversa. Alcuni dei corsi poi, quelli che durano tre anni, saranno equiparati alla laurea triennale.

Nel servizio le interviste a:

Silvia Moglia

Direttrice Its Tam di Biella

Direttrice Its Tam di Biella Serena Belardini

Studentessa

Studentessa Beatrice Oliverio

Studentessa

Studentessa Ermanno Rondi

Delegato Educazione Confindustria Piemonte



Il sito degli ITS: https://www.miur.gov.it/percorsi-its