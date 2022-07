Anche in Piemonte spesa sempre più cara, inflazione +8 %

Un'inflazione così non si registrava dal 1986. Crescono i prezzi al consumo toccando l'8 per cento su base annua. Lo sanno bene i cittadini piemontesi che si riversano nei mercati rionali in cerca delle migliori offerte, come a Porta Palazzo.

La causa sembra essere ancora una volta il boom dei beni energetici che volano del 44,4%, in Piemonte, un'accellerazione che si ripercuote sul «carrello della spesa», con un aumento dei generi alimentari dell' 8 % rispetto all'anno precedente.

Secondo i calcoli dell'Unione Nazionale Consumatori, l'inflazione in questi termini per una coppia con due figli significa un aumento del costo della vita di oltre 2500 euro all'anno.