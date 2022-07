Arriva il picco del caldo, fino a 40 gradi nel weekend

Da domani l’anticiclone subtropicale sarà in nuovo rinforzo sul Piemonte, con picco del caldo atteso verso il weekend quando le temperature massime potranno spingersi diffusamente oltre i 35-37°C su tutta la pianura piemontese, con locali picchi sui 38-40°C sulle basse pianure centro-orientali.

Caldo e afa che persisteranno anche di notte, con minime difficilmente sotto i 23-25°C e temperature fino a 30°C anche a mezzanotte nelle grandi città. Il gran caldo non risparmierà neanche le montagne, in quanto lo zero termico si posizionerà costantemente oltre i 4.000 metri, a tratti anche verso i 4.700-5.000 metri: sulle Alpi piemontesi si potranno toccare picchi di oltre 30°C tra i 1.100-1.400 metri e temperature ben superiori ai 10-12°C anche verso i 3.000-3.300 metri di quota.

L’ondata di caldo potrebbe proseguire fino almeno al 26-27 luglio, poi potrebbe sopraggiungere dal Nord Europa aria più fresca che però comporterà il ritorno di violenti temporali, dapprima sulle Alpi.

Previsioni del meteorologo Andrea Vuolo, Rai Meteo