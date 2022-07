A Prali arriva il teatro in miniera

Nell'Ecomuseo delle miniere della Val Germanasca a Prali, rivive la storia di Newt, un giovane minatore della prima metà dell’Ottocento. dal testo Boccadorso di Liz Hyder, in scena Mattia Mariani e Maura Sesia, riduzione scenica e regia di Renzo Sicco.

La sua esistenza e quella dei suoi giovanissimi compagni riempie di orrore. Le miniere erano luoghi terribilmente pericolosi, eppure, per quanto sembri incredibile, impiegavano bambini dai quattro anni. Erano esausti, affamati e spesso privi della più basilare educazione e istruzione. “Mimparo la scritura”, dice Newt nello spettacolo portato in scena da Assemblea Teatro che - a 20 anni dal debutto de L’ultima notte di Giordano Bruno - torna con uno spettacolo pensato per lo spazio interno della Miniera Paola.

Lo spettacolo sarà poi al Mausoleo della Bela Rosin il 19 e 20 luglio.

L’iniziativa si inserisce anche nella collaborazione triennale avviata dalla Regione Piemonte con la Rete degli Ecomusei Piemontesi, la Fondazione Piemonte Dal Vivo e Abbonamento Musei: “Ecomusei: palcoscenico naturale”.