Arriva l'anticiclone africano, termometri oltre i 40°

Picchi di calore di 38 gradi di giorno e notti tropicali che in città vedranno il termometro non scendere sotto i 24 gradi. Se quacuno pensava che il peggio fosse passato, si sbagliava. Il caldo africano sta arrivando sul nostro paese e si concentrerà soprattutto al nord. Il Piemonte non fa eccezione.

Dopo la breve parentesi di refrigerio sta tornando l'anticiclone e con esso la canicola. Da oggi e per tutto il fine settmana sono previste punte di 38-40°C . Il gran caldo potrebbe durare anche buona parte della prossima settimana.

Se in città la situazione sarà da bollino rosso, non andrà meglio in montagna. La canicola non risparmierà le aree montuose, sebbene smorzata. Anche sulle Alpi si tooccheranno punte di oltre 29-30°C, persino a 1000m, e lo zero termico supererà i 3500-4000m, dapprima soprattutto sulle Alpi, poi anche sull'Appennino". Un contesto che metterà a dura prova i nostri ghiacciai già fortemente sotto stress.

Non troveremo sollievo nei primi giorni della prossima settimana, anzi. Tra lunedi e mercoledi sono attese temperature in pianura tra 39-40°C, e il caldo africano non mollerà la presa almeno sino al 20 luglio. Aumenteranno anche le temperature minime notturne, che non scenderanno sotto i 23-24°C in città.