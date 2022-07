Askatasuna, la procura chiede il rinvio a giudizio per 28 militanti

La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio di 28 fra leader e attivisti del centro sociale Askatasuna. L'udienza preliminare è in programma il 29 luglio. La richiesta era stata inoltrata lo scorso 11 luglio e fra i reati contestati c'era l'associazione sovversiva. Al momento non è chiaro se la procura, alla luce della recente pronuncia del tribunale del riesame, che invece ha ipotizzato l'associazione per delinquere, modificherà la contestazione.