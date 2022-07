Asti, online oro e gioielli rubati in Italia e trovati in Svizzera

I Carabinieri lo scorso febbraio avevano sequestrato 37 chili tra oro e gioielli, ad un'associazione criminale dedica al riciclaggio in Svizzera di proventi di furti e truffe commessi nel nord Italia con nove ordinanze di custodia cautelare.

Il sequestro era stato l'ultimo atto di un'indagine avviata nel settembre 2021 con cui i Carabinieri avevano ricostruito le modalità con cui i membri di un'associazione criminale, di etnia Sinti e dimoranti nelle province di Asti, Torino e Pavia, si erano organizzati nel recuperare dai ricettatori gioielli e pietre preziose, frutto di furti in abitazione, e, dopo averli fusi e trasformati in lingotti, li avevano trasferiti illecitamente in Svizzera in accordo con due indagati residenti in territorio elvetico.