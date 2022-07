Cambia ancora il gip titolare dell'inchiesta del Mottarone

Ancora un cambio della guardia al Tribunale di Verbania nell'ambito dell'indagine che riguarda il tragico schianto della cabina numero 3 della Funivia del Mottarone, che il 23 maggio dello scorso anno costò la vita a 14 persone. Il giudice Annalisa Palomba, fino a questo momento titolare come gip del fascicolo è stata trasferita da Verbania alla Corte d'Appello di Torino.

È la terza volta che cambia il giudice. Palomba ha ricevuto in eredità il procedimento dalla collega Elena Ceriotti, andata in pensione nello scorso mese di dicembre. A sua

volta Ceriotti aveva avuto in affidamento il fascicolo dopo la rimozione da parte del presidente Luigi Montefusco di Donatella Banci Buonamici.

Il giudice che, nei primi giorni dopo la tragedia, presiedette l'udienza di convalida dei fermi disposti dalla Procura nei confronti del titolare della Funivia Luigi Nerini, del caposervizio Gabriele Tadini e del direttore di esercizio Enrico Perocchio, decidendo di rimettere in libertà Nerini e Perocchio. Banci è stata a sua volta trasferita, e dall'autunno sara' in organico alla Corte d'Appello di Milano.

Il giudice Palomba ha fatto sapere che e' sua ferma intenzione portare a termine l'incidente probatorio sulla vicenda del Mottarone che e' in corso: l'udienza

conclusiva, inizialmente fissata per luglio, e' stata posticipata al 20, 21 e 24 ottobre.