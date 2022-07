Un torinese su tre teme il caro carburante

I torinesi temono il caro carburante. Secondo una ricerca elaborata da Ipsos un terzo dei residenti nel capoluogo teme di aver problemi nel pagare la benzina mentre il 45 per cento esclude l'acquisto di una nuova vettura nel prossimo biennio.

Non solo: un quarto dei torinesi vuole ridurre i viaggi in auto a favore dell'utilizzo di mezzi pubblici, biciclette, veicoli elettrici in sharing o escludendo del tutto l'uso di mezzi di trasporto.

Dalla ricerca emerge che solo un torinese su tre si dichiara disposto a rinunciare all'aria condizionata mentre il 68 per cento si dice intenzionato ad adottare comportamenti virtuosi in tema di risparmio energetico. La prima rinuncia è per l'acqua calda. Allo stesso tempo il 29 per cento dei torinesi teme la possibilità del ricorso all'energia nucleare.