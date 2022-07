Sono 5.190 i nuovi casi di Covid in Piemonte, con una positività del 22,9% sul totale di 22.647 tamponi effettuati, di cui 21.353 test antigenici. Non ci sono stati decessi. I dati emergono dall'aggiornamento quotidiano della Regione Piemonte, secondo il quale crescono i ricoveri nei reparti ordinari, pari a 462 (+15 unità rispetto al giorno precedente), mentre restano invariati quelli in terapia intensiva, pari a 8.