Covid, casi in calo ma c'è l'incognita del sommerso

Anche il Piemonte conferma il dato nazionale: curva pandemica in calo, ricoveri sotto controllo, leggero aumento dei decessi. Con la variabile del sommerso, il fenomeno di chi è positivo e viene a saperlo dai tamponi fai da te. Nessuna registrazione e tracciamento, con dati ufficiali che potrebbero quindi essere decisamente sottostimati.



Nelle ultime ore, in Piemonte altri 5.128 casi, con un rapporto positivi/tamponi sceso al 18,7%. I ricoveri ordinari sono 640 (-4 rispetto a ieri) mentre i ricoveri in terapia intensiva sono 14 (-1 rispetto a ieri). Si registrano 5 decessi.



Nella settimana dal 18 al 24 luglio l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è 663.2, in forte calo (-22.3%) rispetto agli 853.7 della settimana precedente. Si tratta del primo calo dopo sei settimane consecutive in cui la curva era al rialzo.

Nella fascia di età 19-24 anni l’incidenza è 579.1 (- 26,4%). Nella fascia 25-44 anni è 778.9 (-21,1%). Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 745 (-23%). Nella fascia 60-69 anni è 733.3 (- 23,6%). Tra i 70-79 anni è 706.3 (- 20,2%). Nella fascia over80 l’incidenza risulta 503.8 (- 17,5%).