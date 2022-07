Crisi, i piemontesi spendono sempre di meno

70 milioni di euro di soldi spesi in meno in Piemonte nel trimestre estivo. E l'effetto del caro prezzi, innescato ormai un anno fa.

Dai dati di Confesercenti rispetto al 2021 la quota di spesa mensile per le utenze domestiche è cresciuta del 5 per cento, valore quantificato da Adoc Piemonte in 500 euro l'anno a famiglia. Ad appesantire ulteriormente l bilanci gli aumenti dei trasporti con conseguente contrazione nelle spese in tutti gli altri settori. Secondo l'associazione dei consumatori è necessario un intervento che impedisca ulteriori rincari. Secondo Silvia Cugini, presidente Adoc Piemonte “bisogna fare qualcosa di immediato, lo dobbiamo fare non con bonus o con iniziative spot ma dobbiamo farlo con un blocco delle tariffe così che le famiglie possano programmare le loro spese”.

Per Confesercenti una soluzione temporanea è legata dall'uso dell'extragettito iva frutto degli aumenti energetici per detassare gli incrementi salariali ed eliminare temporaneamente l'Iva sui beni di prima necessità. Una lettura condivisa da Adoc. Secondo Confesercenti senza un'inversione di tendenza nel prossimo trimestre la contrazione di spesa potrebbe raggiungere i 170 milioni di euro nel solo piemonte. Uno scenario da scongiurare.

Servizio di Maghdi Abo Abia; montaggio di Beppe Serra; intervista a Silvia Cugini, presidente Adoc Piemonte.