Davide Gilardino nuovo presidente della Provincia di Vercelli

Davide Gilardino è il nuovo presidente della Provincia di Vercelli. Succede a Eraldo Botta, eletto il 13 ottobre 2019 e decaduto in virtù della Legge Delrio che prevede la carica di sindaco come requisito di candidabilità a quella di presidente, mentre Botta non si era ricandidato alle ultime elezioni amministrative di Varallo Sesia.

Alle elezioni che si sono svolte oggi 24 luglio, Gilardino, già vicepresidente di Eraldo Botta e sindaco di Ronsecco, ha ottenuto più del 76% delle preferenze degli amministratori comunali della Provincia. Il nuovo consiglio provinciale resterà in carica fino alla scadenza naturale, ovvero fino al dicembre 2023.