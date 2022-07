Un tesoretto di nome De Ligt. Ora c'è anche il Bayern

De Ligt, ora c'è anche il Bayern Monaco. Un tesoretto da 100 milioni di euro, forse più, per potenziare la squadra. Tanto varrebbe, alla Juventus, la cessione di Matthijs De Ligt: per il difensore bianconero c'è l'interesse del Chelsea. E, nelle ultime ore, si sarebbe fatto avanti anche il Bayern Monaco. A cose fatte si aprirebbe la caccia al successore: Bremer e Koulibaly i preferiti di Allegri, ma sarà dura. Intanto però la Juve accelera per l'assalto a Zaniolo: il giocatore vive ormai con la Roma da separato in casa. I giallorossi chiedono 60 milioni, la Juve studia un prestito con obbligo di riscatto oppure l'inserimento di una contropartita tecnica. Ad esempio, Arthur. Resta aperta la trattativa con l'Atletico per Morata. In attesa dell'arrivo, a Torino, dei due illustri parametri zero: Pogba e Di Maria.

Toro in alto mare

Al Toro, intanto, il raduno prende il via con la squadra tutta da costruire: c'è Bremer, dato in partenza. Al suo posto il nome nuovo è quello di Kumbulla della Roma. Mentre per il centrocampo resta aperta la trattativa per Maggiore dallo Spezia. Ma ormai la sfilza di nomi che non si sono concretizzati è davvero lunga. Juric fatica a trattenere il nervosismo, in un clima di fredda contestazione dei tifosi. Per Joao Pedro, il Cagliari ha fissato il prezzo: 7 milioni, il Toro è fermo a 5. Mentre la Fiorentina, dopo aver preso Mandragora, è in agguato su un altro giocatore da riscattare, Dennis Praet. Dal Catanzaro arriva intanto Bayeye. Ma il nuovo Torino è ancora tutto da inventare.