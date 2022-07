Di Maria è arrivato a Torino, ora la Juve aspetta Pogba

Alle 22.38 l'attesa è ufficialmente terminata. L'aereo con a bordo Angel Di Maria è atterrato all'aeroporto di Caselle e l'argentino può così cominciare la sua nuova avventura in bianconero. Tra l'entusiasmo dei tifosi, che sui social non hanno lesinato messaggi d'amore per quello che è il primo colpo del mercato della Juventus.

Precede di poche ore il secondo: il ritorno all'ombra della Mole di Paul Pogba.

In attesa dei nuovi arrivi, il gruppo di bianconeri già al lavoro nel pre ritiro diventa sempre più folto. Alla Continassa sono rientrati anche Juan Cuadrado, Federico Gatti e Nicolò Rovella, transitati dalle parti J Medical per sostenere le visite e i test fisici e atletici. E si avvicina il giorno del ritorno al lavoro a ranghi completi: il tecnico Massimiliano Allegri aspetta il gruppo al gran completo in vista della seduta

di lunedì allo Juventus Training Center.