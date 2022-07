Di Maria: "Qui per vincere"

Il 22 come al Real Madrid, nell'anno della vittoria della Champions. E' il numero scelto da Angel Di Maria nella sua avventura alla Juventus che ha preso il via ufficialmente il via oggi con la presentazione alla stampa. El Fideo è apparso motivato e carico per questa nuova avventura. Il Mondiale in Qatar per Di Maria è un obiettivo, che va di pari passo con la voglia di vincere di casa Juventus. Domani sarà il giorno della presentazione di Paul Pogba: contratto fino al 2026 per il francese che ritrova la maglia numero 10 a sei anni dall'ultima volta.