Drammatico frontale auto-bus a Torino, due morti e due feriti gravi

Un frontale dalla dinamica ancora tutta da chiarire. E un bilancio drammatico: due morti e due persone gravemente ferite e trasportate in codice rosso in ospedale.

E' successo di primo mattino a Torino, in Corso Casale. A scontrarsi un'auto e un bus di linea. Le due vittime e i due feriti erano a bordo della vettura, una Lancia Y.

In corso i rilievi per chiarire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Non risultano feriti tra i passeggeri del pullman, che viaggiava verso Torino. Lievemente contuso il conducente.

Inevitabili ripercussioni sul traffico: il tratto è stato chiuso al traffico mentre le Linee 61 ed extraurbane sono state temporaneamente deviate.