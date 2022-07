Due casi di virus West Nile in Piemonte

In Piemonte sono stati rilevati due casi di positività al virus West Nile: uno in provincia di Novara e uno in provincia di Vercelli. Lo fa sapere l'Izs (Istituto zooprofilattico sperimentale) di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Non sono stati segnalati casi per ora né in animali né in zanzare. Uno dei due pazienti è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sant’Andrea a Vercelli. Dall’Asl sottolineano che l’uomo verrà presto dimesso.



Il virus West Nile, scrive l’Istituto sul suo sito, “generalmente causa sintomi lievi che possono anche passare inosservati, tuttavia nelle persone anziane o a rischio può provocare una malattia grave e a volte mortale. È trasmesso dalla puntura delle zanzare comuni (Culex pipiens), attive al crepuscolo e durante la notte. Ha come serbatoio gli uccelli selvatici. È presente in Italia e in molti Paesi europei e di altri continenti”



L'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ha pubblicato due opuscoli sul suo sito: “Virus West Nile: come prevenire l'infezione” e “Cosa puoi fare per difenderti dalle zanzare”