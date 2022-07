E' morto dopo tre giorni il motociclista coinvolto in un incidente nell'acquese

E' morto, dopo tre giorni di ricovero al Cto di Torino, Giacomo Pettazzi, 57 anni, originario di Quattordio nell'alessandrino, rimasto ferito in un incidente venerdi mattina tra la sua moto e un'auto a Ponti, nell'Acquese. Prima del trasferimento nel capoluogo, l'uomo era stato trasportato nell'ospedale della città termale in codice giallo, dove poi, però, si era aggravato. Fratello di Lino Pettazzi, deputato della Lega e sindaco nella vicina Fubine Monferrato, era molto conosciuto nel paese in cui viveva. "Ciao Giacomo. Sarai sempre nel mio cuore", il saluto di Lino affidato ai social. "Aveva una bella famiglia - ricorda Anna Venezia, vicesindaco di Quattordio - Lascia la moglie e 2 figlie. Prezioso il suo impegno nella Protezione civile. La sua perdita ci fa male" il commento di chi lo conosceva