Addio a Ezio Gribaudo, presidente onorario dell'Accademia Albertina

E' scomparso a 93 anni Ezio Gribaudo, torinese, aveva collaborato con artisti del calibro di Chagall e de Chirico. Artista poliedrico, editore, pittore, incisore e collezionista. Tra i vari riconoscimenti è stato insignito della Medaglia d'oro dei Benemeriti della Cultura, consegnata dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in Quirinale, già presidente dell'Accademia Albertina di Torino di cui attualmente era presidente onorario e dalla quale ha ricevuto la medaglia di Accademico d'Onore.

Le opere di Ezio Gribaudo si trovano in numerosi musei tra i quali il Museum of Modern Art - MoMA e il Museum of Imagination di Hudson di New York, la Peggy Guggenheim Collection e Ca' Pesaro di Venezia, la Galleria d'Arte Moderna di Roma, l'Accademia Albertina di Belle Arti e il Museo Nazionale del Risorgimento.