Estate sicura dai furti, i consigli della Polizia di Stato

Sono tanti gli italiani che, durante l'estate, lasciano le proprie case per dirigersi verso mete turistiche.

La Polizia di Stato è impegnata a garantire la sicurezza dei cittadini non solo attraverso il costante monitoraggio del territorio ma anche con l’intensificazione dei servizi di prevenzione dei reati predatori.

Anche chi parte può adottare alcuni semplici accorgimenti utili a prevenire possibili intrusioni, ricordati in questo video sul sito della Polizia.

