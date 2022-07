I carabinieri salvano quattro cani lasciati in box al sole. Ora stanno bene

A Cortazzone i Carabinieri Forestali di Villafranca d’Asti, durante un controllo, hanno scoperto tre cani tenuti in un box completamente esposto al sole e privo di ogni forma di copertura, mentre un quarto cane, rinchiuso in un altro recinto, era stato lasciato con pochissima acqua a sua disposizione. I proprietari sono stati sanzionati con un'ammenda di 500 euro e i cani, provati per il gran caldo di questi giorni, spostati in spazi più idonei e adeguatamente reidratati dal personale del Servizio Veterinario. Ora stanno finalmente bene.

Durante l'estate si ripresenta il fenomeno dell’abbandono degli animali d’affezione, i Carabinieri del Comando Provinciale di Asti e i militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Asti, dalla fine del mese di giugno, hanno iniziato una serie di controlli anche allo scopo di sensibilizzare i proprietari e prevenire questo barbaro malcostume che porta, in tutta Italia nel periodo estivo, ad abbandonare circa 150 mila animali domestici di varie specie, con una prevalenza di cani e gatti.