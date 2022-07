Il presidente della Camera di commercio di Torino eletto numero due della federazione mondiale

Il presidente della Camera di commercio di Torino, Dario Gallina, è stato eletto vice presidente della federazione mondiale delle Camere di commercio. Nei giorni scorsi si è svolta infatti la votazione per l’elezione del board dell’ICC - World Chambers Federation, organismo non governativo e non politico, con sede a Parigi, che raggruppa oltre 12.000 Camere di commercio nel mondo. Il board sarà presieduto da Nicolas Uribe Rueda, presidente della Camera di commercio di Bogotà.

Il Presidente della Camera di commercio di Torino Dario Gallina, già Board Member nel ICC Board Council, è stato eletto invece vice-Presidente del Council della Federazione per il triennio 2022-2025, con delega all’Europa.

“Questa elezione - commenta Dario Gallina - conferma la stima e la fiducia che la World Chambers Federation ha nei confronti di Torino e della nostra Camera di commercio, dopo oltre 10 anni di continua collaborazione. I componenti del Council provengono da realtà e da esperienze molto diverse, con una piena rappresentatività del mondo economico mondiale: l’obiettivo è quello di costruire un dialogo costante per lo sviluppo delle relazioni economiche, la sostenibilità, l’inclusività e la pace. Il mio contributo durante i prossimi tre anni del Consiglio si concentrerà sulla promozione del ruolo della rete della World Chambers Federation a livello mondiale, sulla sua integrazione con le Camere di Commercio nazionali e con i servizi offerti da ICC (Camera di commercio internazionale), sul supporto alla digitalizzazione e internazionalizzazione delle PMI e sulla promozione di business più sostenibili e inclusivi. In questo momento di forti tensioni internazionali, il ruolo della rete di World Chambers Federation potrà permettere di mantenere forte la coesione internazionale evitando la nascita di ostacoli e barriere culturali che possano indebolire il commercio internazionale e le relazioni fra le nazioni”.

“La Camera di Torino - Nicolas Uribe Rueda - sarà sempre un partner strategico su cui contare per consolidare un sistema camerale mondiale unito, che promuova il sostegno alla crescita delle PMI, prepari la prossima generazione di imprenditori e ponga le basi per una nuova era di imprese più inclusive, sostenibili e socialmente consapevoli”.

Che cos’è ICC - World Chambers Federation

La World Chambers Federation fa parte dell’ICC-International Chamber of Commerce. L’ICC, nata nel 1919, include nella sua rete oltre 6 milioni di imprese, Camere di commercio ed organizzazioni imprenditoriali presenti in oltre 130 Paesi. Promuove un sistema aperto di commercio e investimenti attraverso l'iniziativa privata quale fattore determinante di produttività e di benessere e opera come portavoce degli interessi delle imprese presso le più autorevoli sedi internazionali, come ONU, WTO, WCO e G20.