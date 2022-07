Il Toro inciampa sul primo ostacolo

La sconfitta era ampiamente preventivata ma certo la prima amichevole del Toro ha confermato quanto i granata abbiano molto da lavorare sul campo e in società per raggiungere quella qualificazione europea che è nei programmi di Juric. Contro l'Eintracht Francoforte detentore dell'Europa League, i granata sono stati sconfitti per 3-1 e praticamente non c'è mai stata partita. I tedeschi si sono portati avanti già al nono del primo tempo con un gran gol di Tourè e hanno avuto varie occasioni per raddoppiare. 2-0 che è quindi arrivato a inizio secondo tempo con Lindstrom che ha battuto un incolpevole Milinkovic-Savic. Al diciottesimo della ripresa Alario ha poi portato l'Eintracht sul 3-0 chiudendo definitivamente i conti. La rete della bandiera granata è stata realizzata da Horvath a un quarto d'ora dal termine con un gran destro a giro. Bremer, sempre sul piede di partenza, è stato tenuto a riposo e ha giocato solo uno spezzone nella ripresa. Prossima amichevole per i granata tra quattro giorni contro i cechi del Mlada Boleslav. Difficile che per quella data Juric possa già disporre di rinforzi, ma è possibile che l'accordo trovato ieri per la vicenda Blackstone possa permettere al presidente Cairo di concentrarsi con maggiore attenzione sul mercato granata.