Il Toro punta Maggiore e Orsolini, ancora incerto il futuro di Bremer

Mentre la Juve accoglie con entusiasmo i suoi primi colpi, Di Maria e Pogba, in casa Toro il mercato non è ancora entrato nel vivo. In uscita ancora incerto il futuro di Bremer. L'accordo con l'Inter, che rappresenterebbe la soluzione preferita dal brasiliano, ancora non è stato trovato. I granata vorrebbero incassare 40 milioni di euro. I nerazzurri ne hanno offerti 30 più bonus. Un gap che non dovrebbe far saltare l'affare.

In entrata, invece, sono due i nomi sul taccuino: il primo è Giulio Maggiore dello Spezia. Il suo contratto scadrà al termine del prossimo campionato, il che potrebbe convincere il club ligure a concedere a Urbano Cairo uno sconto. Scongiurando il rischio di non incassare nulla tra 12 mesi.

L'altro nome è quello di Riccardo Orsolini. I granata avrebbero già presentato un'offerta da dieci milioni di euro per portare all'ombra della Mole l'esterno del Bologna.