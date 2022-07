E' morta Gabriella Carsano, le tolsero la figlia avuta a 56 anni

E' morta a 69 anni Gabriella Carsano, la donna dell'alessandrino che dal 2010 divenne con il marito, Luigi Deambrosis, un discusso caso di cronaca, perché a 56 anni aveva avuto una figlia concepita con la fecondazione artificiale, ma soprattutto perché alla coppia venne tolta la bimba di due anni per una decisione del Tribunale dei minori di Torino.

La vicenda aveva avuto inizio con una denuncia dei vicini di casa, secondo i quali la figlia, quando aveva pochi giorni, era stata lasciata sola in auto durante una breve commissione. Alla fine Gabriella Carsano e il marito furono assolti dall'accusa di inadeguatezza genitoriale e abbandono, ma nel frattempo la bimba era stata data prima in affidamento quindi in adozione.

Gabriella Carsano, ormai da tempo malata, è morta senza avere riavuto con sé la figlia. Il marito continua a combattere: “Spero nel corso alla corte europea dei diritti dell'uomo”.