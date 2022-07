In Piemonte si può andare a vivere in albergo

Il sogno di andare a vivere in albergo, in Piemonte da adesso si può.

A Torino e dintorni prende il via Condhotel, la formula che consente agli albergatori di trasformare alcune camere in abitazioni residenziali fisse e di metterle a reddito dividendo i profitti con altri privati.

La riforma introdotta dalla Regione Piemonte prevede che alcune porzioni dei complessi alberghieri potranno essere acquistate dai privati .Con loro il proprietario dell'albergo potrà dividere l'incasso degli affitti in caso di utilizzo a fini ricettivi, o essere cedute per uso residenziale.

Secondo Federalberghi Piemonte questo diventerà uno strumento importante per le imprese del settore che consente di rispondere alle richieste dei consumatori. Si darà più scelta ai clienti, più opportunità per chi vuole investire, senza rinunciare ai vantaggi ed ai servizi tipici del pernottamento in albergo". Così il Coordinatore Assohotel Confesercenti Piemonte Luca Amato