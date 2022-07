Incidente a Ibiza per Bagnaia, illeso. "Tasso alcolemico sopra i limiti"

Incidente stradale, per fortuna senza conseguenze, a Ibiza per il campione torinese 25 enne di MotoGp Francesco “Pecco” Bagnaia: è andato fuori strada nell'affrontare una rotonda al ritorno da una festa in discoteca con gli amici per brindare alla vittoria al GP di Assen, secondo quanto raccontato dallo stesso pilota.

Secondo quanto scrive El Periodico di Ibiza, l'incidente è accaduto all'alba sulla strada di Ses Salines e sul posto sono intervenute la Guardia Civil e la Polizia Locale di Sant Josep. Il pilota dopo lo scontro è stato sottoposto a un test dell'etilometro che avrebbe avuto un risultato positivo di 0,87 mg/l, quando il limite massimo consentito dalla legge spagnola è 0,25 (in Italia è 0,5).

Bagnaia si è detto dispiaciuto sul suo profilo Instagram, raccontando quanto successo e chiosando: “Mi scuso con tutti e vi posso assicurare che ho imparato la lezione. Mai mettersi al volante dopo avere bevuto degli alcolici”.