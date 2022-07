Incidente mortale nella serata di domenica. Un'auto e una moto si sono scontrate nei pressi del passaggio a livello di Centallo, in via Crispi. L'impatto è stato fatale per il motociclista. Ferita anche la persona che si trovava a bordo dell'auto.

Sono intervenuti i Carabinieri, le squadre dei Vigili del Fuoco di Cuneo e Busca e i sanitari del 118.