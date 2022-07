Incontro tra Cirio, Lo Russo e Tavares in programma il 20 settembre

"Il 20 settembre incontreremo

nuovamente a Torino l'ad di Stellantis Carlos Tavares per

procedere nell'attività comune pianificata nell'incontro di fine

marzo". Lo comunicano il presidente della Regione Piemonte,

Alberto Cirio e il sindaco di Torino, Stefano Lo

Russo.L'incontro di settembre sarà preceduto da "un momento di

confronto con i vertici italiani del gruppo, in programma il 29

luglio" a Mirafiori. Al termine Regione e Comune incontreranno

associazioni datoriali e sindacati a Palazzo Civico. "Sarà

l'occasione per fornire anche un aggiornamento sui piani di

sviluppo, in particolare relativi al Fesr, operativi da

settembre".