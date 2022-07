Intramontabile Patty Smith a Verbania

Emozioni, tante, al Tecnoparco del Lago Maggiore di Verbania ieri sera per l'esibizione della rivoluzionaria cantautrice rock Patti Smith, nell'ambito di Stresa festival. L'amata e discussa sacerdotessa in oltre quarant' anni di carriera ha analizzato il mondo attraverso tutte le forme artistiche - musica, poesia, fotografia, scrittura e pittura - per esprimere le sue posizioni. Anche ieri sera con la sua potente voce ha sottolineato le sue idee intonando un inno a tutti i popoli del mondo e toccando argomenti di attualità con brani contro la violenza sull'uso delle armi e ricordando che niente è più urgente del cambiamento climatico. Stasera la replica sempre al Tecnoparco di Verbania