Iren: piano energetico da 110 milioni per 800 edifici Torino

Parte il piano di Iren da 110 milioni di euro per riqualificare 800 edifici di Torino entro fine 2029 e renderli più efficienti sul piano energetico. L'operazione - illustrata dal sindaco Stefano Lo Russo e dal presidente di Iren, Luca Dal Fabbro - permetterà alla città di risparmiare il 33% rispetto agli attuali consumi elettrici e termici, ma anche di essere più sostenibile grazie al minore impatto ambientale con un intervento che equivale al risparmio delle emissioni annuali di 16.000 automobili. Per il Comune di Torino, che ha firmato con Iren un contratto della durata di 27 anni, il risparmio economico agli attuali prezzi dell'energia è stimabile fino a un importo di 14 milioni di euro. Sono 800 gli edifici interessati: 323 scuole, 75 uffici, 55 sedi di servizi socio-ricreativo, 25 impianti sportivi e 13 edifici culturali. "L'investimento è a totale carico di Iren e sarà recuperato - ha detto Dal Fabbro - grazie al risparmio energetico dovuto all'efficientamento. Torino non sborserà un euro. Potremo ripetere questa operazione anche in altre città dove Iren è presente. "L'obiettivo principale è il risparmio energetico, ci saranno vantaggi sulla bolletta sul miglioramento della qualità della vita negli uffici, nelle scuole, nei luoghi dove si fa sport. Fa parte degli interventi strutturali necessari per invertire la tendenza sul fronte della sostenibilità".

Il servizio di Caterina Cannavà