Italia - Francia, tre juventine suonano la carica nell'esordio della nazionale

A trascinare la nazionale guidata dalla C.t. Milena Bertolini saranno le veterane Sara Gama e Cristiana Girelli, protagoniste in campionato e si spera protagoniste in questo europeo. Tra le 23 azzurre sono ben nove le juventine. Sarebbe stata sicuramente della partita, nell’undici titolare, Valentina Cernoia, ma il covid l’ha bloccata.

In campo nel tridente d’attacco al fianco della Girelli ci sarà anche Barbara Bonansea, altra protagonista dell’ultimo campionato bianconero.

Le azzurre affrontano una delle squadre più quotate dai bookmakers per la vittoria finale. Francia imbattuta da 16 gare consecutive, otto di qualificazione agli Europei e otto di qualificazione ai Mondiali, con una difesa che ha subito appena tre gol.

La nazionale italiana vuole comunque continuare a stupire così come accade al Mondiale del 2019, quando le ragazze di Bertolini raggiunsero i quarti di finale. Per la capitana azzurra Sara Gama la necessità di mettere in campo qualcosa in più per poter dare il meglio in una gara complessa.

La sfida tra azzurre e transalpine sarà il secondo incontro del Gruppo D, di cui fanno parte anche Belgio e Islanda.

Fischio d’inizio alle 21 e diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play.