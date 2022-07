Cambiaso e Maggiore, nuovi arrivi per Juventus e Torino

Dopo Angel Di Maria e Paul Pogba la Juventus accoglie oggi Andrea Cambiaso. Il difensore genovese classe 2000 proveniente dal Genoa si è presentato questa mattina alle 10.00 al JMedical per le visite di rito. Al Grifone vanno 4 milioni di euro nonché il cartellino del difensore rumeno Radu Dragusin che, dopo giorni di incertezze, alla fine ha detto si al trasferimento in Liguria.

Quella di Cambiaso dovrebbe però essere una permanenza temporanea in casa Juventus. Il giocatore è destinato ad un prestito al Bologna, probabile pedina di scambio nella trattativa che potrebbe portare Marko Arnautovic a Torino.

Passaggio dalla Liguria alla Mole anche in casa Torino. Sembra ad un passo la firma di Giulio Maggiore, capitano dello Spezia, ormai al dettagli per il passaggio alla corte di Ivan Juric. I club si sarebbero accordati per una cifra vicina ai 5 milioni di euro senza contropartite tecniche. Nel fine settimana possibili le firme.