Juventus, campagna abbonamenti chiude oltre quota 20mila

La Juventus ha chiuso la campagna abbonamenti, il dato ufficiale è di 20.200 tessere staccate. Nei prossimi giorni, come si spiega sul sito del club bianconero, partirà la vendita dei biglietti delle singole partite contro Sassuolo, Roma e Spezia. Il club, inoltre, annuncia novità per l'intrattenimento dei tifosi: dai giochi di luci alla vicinanza con i giocatori, fino alle iniziative per i bambini, finalmente si tornerà alla completa normalità dopo il lungo periodo di restrizioni causa Covid.