Juventus, infortunio al menisco per Pogba, il francese fuori due mesi

Brutte notizie dalla tournée americana della Juventus. L'infortunio di Paul Pogba al menisco è più grave del previsto e richiede un intervento chirurgico. Il francese starà fuori per due mesi.

Tutto è iniziato nel corso dell'allenamento di sabato pomeriggio: una fitta improvvisa, al ginocchio destro, al termine di un esercizio di tecnica al campo del Loyola Marymount University di Los Angeles. La domenica di riposo da un lato ha tranquillizzato per via dell'attenuarsi del dolore. Dopo gli esami la doccia fredda: lesione del menisco laterale. Fine della tournée negli Stati Uniti ed inizio di stagione che si preannuncia decisamente in salita. Il giocatore non ha seguito il gruppo a Dallas dove questa notte i bianconeri affronteranno il Barcellona e verrà sottoposto ad una visita specialistica per definire i piani di recupero.

A questo punto Paul Pogba salterà il debutto in campionato a Ferragosto contro il Sassuolo e le prime due giornate di Champions League, in programma il 6-7 ed il 13-14 settembre, Il suo rientro in campo è atteso ad inizio ottobre, a meno di due mesi dal via al Mondiale.

L'infortunio di Paul Pogba ha avuto come prima immediata conseguenza il ritiro dal mercato di Adrien Rabiot. Il francese, convocato con l'Under 23 per ragioni personali, almeno per la prima metà dell'anno continuerà a vestire i colori bianconeri.