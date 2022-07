Al via la nuova stagione della Juventus

Con l'arrivo dei ultimi giocatori impegnati con le nazionali, accolti dall'entusiasmo di circa 200 sostenitori, ha preso ufficialmente il via la nuova stagione della Juventus: cori ed incitazioni per uno dei nomi più caldi del mercato, De Ligt che si è concesso con autografi e foto ricordo. Ad accompagnarlo l'ultimo arrivato, tra i più invocati: Paul Pogba. Grande festa anche per Leonardo Bonucci, accolto con calore ed abbracci e per Locatelli e Scesny, travolti dall'affetto dei tifosi, così come Alex Sandro. Domani in mattinata prenderà il via il lavoro sul campo mentre nel pomeriggio verrà presentato ufficialmente Angel Di Maria, vero colpo di questo calciomercato. L'entusiasmo è alle stelle con parole di incoraggiamento anche per il tecnico.