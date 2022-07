La fuga finisce a Villafranca d'Asti

Stavano fuggendo a bordo di un'auto intestata a un prestanome. Tre stranieri sono stati fermati a Villafranca d'Asti dalle forze dell'ordine dopo una segnalazione per

presunto furto ai danni di una donna. L'accertamento ha coinvolto carabinieri di Villafranca e di Montechiaro e polizia locale.

Il veicolo era intestato a un egiziano prestanome residente nel Milanese, proprietario di altre 77 auto. Il conducente, sanzionato, ha spiegato di avere preso in prestito l'auto dal proprietario in cambio di denaro. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo, la carta di circolazione

sospesa. L'auto era già stata sottoposta a fermo fiscale.