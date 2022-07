La Reale Mutua Basket partirà da meno tre

La Reale Mutua Basket Torino partirà con una penalizzazione di 3 punti nel prossimo campionato di serie A2. Lo ha deciso la Federazione Italiana Pallacanestro. "Si tratta di una penalizzazione severa, considerando che è stata comminata a seguito dal ritardo nel pagamento di poche ore sulla scadenza della prima rata di iscrizione al Campionato di Serie A2 - è il commento del club - La società attuerà le misure necessarie per evitare che tali mancanze si possano ripetere nel futuro. Nel frattempo, stiamo lavorando a un roster di prim'ordine che ci possa portare ad affrontare il prossimo campionato con le migliori premesse e, soprattutto, con le migliori energie. Partiremo con tre punti in meno, ma lavoreremo ancora più duramente per poterli recuperare sul campo".