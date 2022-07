Le vostre segnalazioni tra roghi di rifiuti e tetti divelti dal vento

“Dal vostro inviato”, la nostra rubrica con le vostre segnalazioni, non va in vacanza. Ogni lunedì, nell'edizione del tg delle 19.35, spazio ai video e alle foto che ci inviate via Whatsapp al numero 331.6556947.

Partiamo da immagini che iniziano a diventare una rassegnata routine. Gli effetti dirompenti del maltempo. Queste foto arrivano da Rivarolo, dove nella notte una tromba d'aria ha scoperchiato una parte del tetto di una palazzina di tre piani in via Guido Gozzano. La lamiera è finita nel giardino di una casa vicina. Nessuno ferito, dopo il sopralluogo di vigili del fuoco e tecnici comunali è stato deciso il trasferimento di due famiglie.

Clima imbizzarrito, mentre dall'altro lato continuano le ferite all'ambiente. Luca ci manda questo video da Asti. La situazione lunedì mattina dopo gli ennesimi roghi di rifiuti nella notte davanti al campo rom di via Guerra. Situazione scrive, degenerata nelle ultime settimane e per spegnere queste fiamme, nella notte sono stati utilizzati 200mila litri di acqua.

A consolare un po' lo sguardo, arriva però in chiusura questa foto di Gianni Abbà da Borgo San Dalmazzo. Che ha riunito nella stessa cornice il versante sud di Rocca La Meja, a 2.831 metri, una fioritura di genzianelle.