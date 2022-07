Focus sui canili nelle Valli Valdesi

A Pinerolo c'è un solo canile ed è comunale. E' gestito dalla Lega italiana dei diritti dell'animale. Ha posto per 35 animali, attualmente ci sono 30 cani.

A Bibiana, in Val Pellice, c'è una struttura gestita dalla sezione locale della Lega nazionale per la difesa del cane; non dista molto distante da Campiglione Fenile. Possono essere ospitati fino a 80 animali insieme; ogni anno ne transitano 400.

Mentre a Cavour c'è il canile più grande. E' curato dal Rifugio omonimo: ci sono 224 box. Esiste dal 1997, occupa 18 mila metri quadrati.

A queste tre strutture, l'Eco delle Valli Valdesi dedica un dossier. “Tre realtà diverse fra loro con un unico obiettivo, quello di offrire al miglior amico dell'uomo, un rifugio accogliente”, in attesa di “una sistemazione dignitosa in famiglia”.

Ogni anno, in estate soprattutto, aumentano gli abbandoni. Che mettono a dura prova strutture come quelle del pinerolese che vivono di donazioni e lasciti.

I costi per ogni cane mediamente vanno dai tre ai cinque euro.

L'Eco delle Valli Valdesi è un mensile. Esce con il settimanale Riforma delle Chiese Evangeliche Battiste, Metodiste e Valdesi.