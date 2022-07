Asti, Alba e il Monferrato fanno i conti con i danni del maltempo

Maltempo anche in provincia di Alessandria. A Spigno Monferrato, in frazione Montaldo Spigno, è stata completamente scoperchiata la copertura della chiesa. Le forti raffiche di vento l'hanno alzata e portata via. L'interno dell'edificio è salvo, non ci sono stati danni. Lo ha accertato la protezione civile. Ma la struttura al momento è inagibile. Il conto dei danni all'agricoltura, in provincia di Alessandria, li ha fatti Coldiretti: frutteti danneggiati, capannoni e serre scoperchiati, soprattutto nelle zone di Ovada e Novi Ligure. Quanto alla siccità, “l'esigenza è accelerare sulla realizzazione di un piano per i bacini di accumulo, poiché solo in questo modo riusciremo a garantirci stabilmente in futuro le riserve idriche necessarie - sottolinea il presidente, Mauro Bianco”. Il dimezzamento delle piogge nel 2022 ha avuto un impatto devastante sulle produzioni, con cali del 50% per il mais e i foraggi, del 20 per il latte nelle stalle, del 30 per frumento tenero e fino al 70 per il riso, del 15 per la frutta ustionata da temperature di 40 gradi e assalti di insetti.