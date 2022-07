Maltempo nel vercellese, evacuata casa di riposo

La casa di riposo Tavallini di Borgo Vercelli è stata evacuata dopo i nubifragi delle scorse ore. I venticinque ospiti sono stati trasferiti in altre strutture. L'edificio era già stato danneggiato dal temporale di mercoledì scorso, che aveva fatto volare via una parte del tetto. Il nuovo episodio di maltempo di ieri ha peggiorato la situazione: si sono create infiltrazioni d'acqua e alcuni corridoi sono allagati.

I cinque ospiti che si trovano in condizioni più gravi sono stati trasferiti nell'ospedale di Vercelli, gli altri si trovano in altre strutture della zona. Gli anziani autosufficienti sono tornati in famiglia. L'amministrazione comunale ha approvato un intervento d'urgenza per il ripristino del tetto, la verifica degli impianti elettrici e degli eventuali ulteriori danni portati dal maltempo.