Ferrero: imballaggi riutilizzabili, raggiunto obiettivo 83%

- ALBA - Ferrero ha raggiunto l'83% i suoi imballaggi riutilizzabili, riciclabili o compostabili, compiendo un passo avanti verso l'obiettivo del 100% fissato al 2025. E' quanto risulta dal 13° Rapporto di Sostenibilità del gruppo. Il rapporto mette in luce la "rapida transizione" nell'approvvigionamento dell'energia: l'84% dell'elettricità acquistata per gli stabilimenti di produzione nel mondo proviene da fonti certificate rinnovabili e 16 siti produttivi sono già oggi alimentati con il 100% di energia elettrica certificata rinnovabile. Ferrero ha raggiunto l'obiettivo di approvvigionamento del 100% di zucchero certificato da Bonsucro e ha dichiarato la tracciabilità, fino al livello della singola azienda agricola, per oltre il 95% dei volumi di cacao acquistato. Nel campo degli imballaggi, Ferrero ha fissato ulteriori obiettivi entro il 2025, tra cui ridurre del 10% l'uso di plastica vergine e aumentare fino al 12% l'uso di materiali riciclati negli imballaggi in plastica. Il Gruppo, inoltre, ha organizzato corsi di formazione per oltre 134 mila agricoltori in Costa d'Avorio e Ghana".