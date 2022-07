Morto il critico letterario Pietro Citati. Trascorse la sua gioventù a Torino

È morto all'età di 92 anni Pietro Citati, saggista, scrittore e critico letterario. Era malato da tempo. Nato a Firenze nel 1930 da una nobile famiglia siciliana, Citati ha trascorso la sua infanzia e adolescenza a Torino, dove ha frequentato il liceo classico Massimo d'Azeglio. Nel 1942, durante il conflitto mondiale, si è trasferito in Liguria. Nove anni più tardi si è laureato in lettere moderne alla Scuola Normale Superiore di Pisa.

Come critico letterario esordì sulle riviste Il Punto, L'approdo e Paragone. Successivamente iniziò a collaborare con Il Giorno per poi passare al Corriere della Sera e infine a Repubblica. Come scrittore, Citati raccolse successi nell'ambito della saggistica e della biografia letteraria di celebri autori come Alessandro Manzoni, Kafka, Goethe, Tolstoj, Katherine Mansfield e Giacomo Leopardi. Diversi suoi scritti sono dedicati ai miti dei popoli antichi e alle dottrine religiose e filosofiche come l'ermetismo.

Nel corso della sua carriera ottenne diversi premi e riconoscimenti, come il Premio Viareggio di saggistica con Goethe (1970) e il Premio Bagutta con Vita breve di Katherine Mansfield (1981). Spicca il Premio Strega conquistato nel 1984 con Tolstoj, biografia romanzata dell'omonimo scrittore russo.