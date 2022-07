Morto sul lavoro a Revello, due indagati

Ci sono due indagati per la morte di Moussa Dembele, il trentenne originario del Mali, morto domenica nell'azienda agricola di Revello dove lavorava. L'uomo aveva sbattuto violentemente la testa contro un macchinario per la distribuzione del mangime agli animali. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati il titolare dell'azienda e il legale rappresentante della ditta che ha fornito il macchinario. Un atto dovuto per eseguire nuovi accertamenti, in attesa dei risultati dell'autopsia. Moussa lascia la moglie e due figlie